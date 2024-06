Stiri pe aceeasi tema

- Care ar fi soluția suprema pentru problemele unei civilizații avansate? Recunoscutul fizician americano-britanic Freeman Dyson a venit cu ideea unei carapace formata din panouri solare care sa inconjoare complet o stea și sa capteze energia pe care o produce, scrie CNN. O echipa de cercetatori a analizat…

- *PERSOANE CERCETATE PENTRU CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT ȘI TRAFIC DE DROGURI* Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Dambovița,…

- La ora actuala exista aproape 200 de state independente in toata lumea. In peste o suta a ajuns timișoreanul Arnold Gozo cu bicicleta. Prima ieșire cu bicicleta peste granița a fost imediat dupa Revoluția din 1989, cand a facut drumul Timișoara-Budapesta-Viena.

- Management defectuos și schimbator, lipsa de indicatori de performanța, terenuri nevalorificate, un grad redus de realizare a investițiilor și infrastructura portuara, rutiera și feroviara invechita sunt cateva dintre problemele descoperite de Curtea de Conturi care a realizat un audit la Portul Constanța,…

- Politistii de frontiera au descoperit, in primul trimestru din anul 2024, 77 autovehicule aflate in atentia autoritatilor, fiind semnalate ca suspecte a fi furate - 60 autoturisme, 7 camioane, 5 microbuze, 4 remorci si o motocicleta -, in crestere cu 26% fata de aceeasi perioada a anului anterior (61…

- In vestul Indiei au fost descoperite ramașițele unui șarpe uriaș, despre care se crede ca este cel mai mare șarpe care a trait vreodata pe planeta. Intr-o mina din vestul Indiei, oamenii de știința au descoperit citeva vertebre uriașe fosilizate - in total, au reușit sa gaseasca 27 de vertebre ale șarpelui.…

- O echipa internaționala de oameni de știința a reușit sa descopere noi specii de organisme vii in adincurile Oceanului Pacific, in apropierea coastelor Chile. In cadrul unei misiuni științifice pe vasul de cercetare „Falkor”, care aparține Institutului Oceanic Schmidt, specialiștii au echipat un aparat…

- Protecția Consumatorilor Alba: Amenzi de peste 1,5 milioane lei, dupa controale in martie. Nereguli descoperite de comisari Protecția Consumatorilor Alba: Amenzi de peste 1,5 milioane lei, dupa controale. Peste 180 de magazine, comercianți și alte firme au fost verificate, in martie, de Comisariatul…