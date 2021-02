Stiri pe aceeasi tema

- CNCAV ia ca masura de siguranța, pentru asigurarea administrarii rapelului la persoanele carora li s-a administrat prima doza, reprogramarea, incepand cu data de 30 ianuarie, a peste 66.000 de romani sub 65 de ani, pentru administrarea primei doze, avand in vedere diminuarea dozelor primite. Comitetul…

- Toti avem aceleasi drepturi! - Scrisoare catre partidele de la guvernare. In urma analizei situatiei actuale, a progamului de guvernare, a deciziilor adoptate si a masurilor anuntate de guvern, care dezavantajeaza disproportionat lucratorii si categoriile cele mai vulnerabile ale populatiei, organizatiile…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, spune ca peste 340.000 de persoane s-au inscris pentru a fi vacciante. Mai mult de 340.000 de romani s-au inscris in etapa a doua a campaniei. Programarile au fost facute din 15 ianuarie pana in prezent. „La acest moment, din data…

- Aproximativ 76% dintre romani folosesc retelele sociale cel mai mult pentru a urmari postarile prietenilor, iar cele mai comune activitati facute de romani pe acestea sunt urmarirea prietenilor si reactionarea la postari cu like-uri, "inimi" sau alte reactii, reiese din rezultatele unui studiu de…

- Mai mult de jumatate dintre bucureștenii care locuiesc cu chirie in prezent nu au in plan sa-și cumpere un apartament in urmatorul an, ci vor sa sarana in chirie, informeaza Agerpres, care citeaza un studiu realizat recent de Unlock Research pentru Colliers International. Circa 55% nu doresc sa-și cumpere…

- Circa 47,2% dintre parinti considera ca inchiderea scolilor nu este una buna pentru sistemul de educatie, iar 45,2% dintre ei considera aceasta decizie ca fiind una necesara, conform unui sondaj al Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti (FNAP).

- Medicii atrag atenția cu privire la ritmul alert de creștere a cazurilor de COVID-19. In ciuda faptului ca majoritatea persoanelor respecta cu strictețe masurile de prevenție, situația epidemiologica nu pare sa se imbunatațeasca. Unul dintre principalele motive pentru care nu exista o scadere a numprului…