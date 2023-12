Jumătate dintre români vor cheltui de sărbători mai puţin faţă de anul trecut Romanii au profitat de ultimul weekend pana la Craciun si au luat cu asalt pietele si supermarketurile. Comparativ cu anul trecut, puterea de cumparare a scazut si asta se vede in bugetul alocat mesei de Craciun. Dar si in statisticile bancilor, care arata ca numarul celor care si-au luat credit pentru nevoi personale a crescut. Desi mai este o saptamana pana la Craciun, romanii au inceput pregatirile pentru masa festiva. Supermarketurile si pietele au fost luate cu asalt. Aproape jumatate dintre romani vor cheltui de sarbatori mai putin fata de anul trecut. Astfel, bugetul alocat sarbatorilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

