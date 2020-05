Jumatate dintre romani cred ca isi vor schimba locul de munca in urmatoarele 12 luni, iar dintre acestia peste un sfert (29%) au in plan sa schimbe domeniul de activitate, arata rezultatele unui sondaj publicat, miercuri, de o platforma de recrutare online. Conform cercetarii eJobs, atunci cand vine vorba despre revenirea economica, romanii au incredere ca IT-ul va fi domeniul care va recupera cel mai rapid pierderile acumulate, urmat de retail, banking, farma, agricultura si transport/distributie. Pe acest fond, 1 din 2 romani sustin ca planuiesc sa-si schimbe locul de munca in urmatorul an,…