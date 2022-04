Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre romani (49,4%) considera ca situatia lor financiara din acest an s-a inrautatit fata de anul trecut, iar 43% estimeaza ca o vor duce mai rau in perioada urmatoare, arata rezultatele unui sondaj realizat de CEC Bank.

- Jumatate dintre romani (49,4%) considera ca situația lor financiara din acest an s-a inrautațit fața de anul trecut, iar 43% estimeaza ca o vor duce mai rau in perioada urmatoare, arata rezultatele unui sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.

- Trupele ruse puternic armate se indreapta rapid spre capitala Ucrainei, Kiev, iar oficialii americani au avertizat ca orașul ar putea cadea in cateva zile. Capacitațile militare ale acestor doua state au un raport atat de dezechilibrat incat președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a rugat, in timpul…

- Aeroportul Iași estimeaza pentru anul in curs un buget de 30,1 milioane lei, o creștere ușoara fața de execuția preliminata pe anul trecut. Din totalul veniturilor, 29,5 milioane lei sunt din exploatare. La capitolul investiții, aerogara estimeaza cheltuieli de peste 63 milioane lei (proiect european…

- MARE ATENȚIE! Toți conducatorii auto ar putea fi sancționați in cazul in care vor face aceasta greșeala minora cand se afla cu mașina in trafic. Șoferii care vor incalca aceste prevederi legislative risca sa primeasca amenzi. Foarte mulți dintre participanții in trafic pot considera acest lucru aparent…

- Deși in continuare numarul de cazuri zilnice de COVID-19 e ridicat, Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a anunțat ca in urmatoarea perioada restricțiile ar putea fi relaxate ajungand chiar sa fie eliminate definitiv. Situația e optimista pentru țara noastra.

- Potențialul electoral al partidelor cu orientare naționalista ramane la un prag ridicat. Peste 65% dintre romani ar vota un partid naționalist, care promoveaza valorile religioase și susține familia tradiționala, potrivit capitolului șase al sondajului de opinie intitulat „Neincrederea publica: Vest…

- Ilie Poenaru (45 de ani), din septembrie 2021 antrenor la Gaz Metan Mediaș, a oferit detalii despre situația financiara critica a echipei. Deși lucreaza de 4 luni și jumatate la Mediaș, antrenorul Gazului nu a fost remunerat decat pentru o luna și jumatate de munca. Din punct de vedere financiar, situația…