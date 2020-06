Jumătate dintre români contestă măsurile luate de Guvern în pandemie (sondaj) Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie – IRES a realizat un sondajul de opinie in perioada 22 – 23 iunie 2020 (al zecelea din seria dedicata impactului COVID – 19), in scopul evaluarii percepțiilor, atitudinilor și comportamentelor romanilor dupa prelungirea starii de alerta, in contextul relaxarii treptate, scrie G4Media. Aproape doua treimi dintre romani (63%) sunt […] The post Jumatate dintre romani contesta masurile luate de Guvern in pandemie (sondaj) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

