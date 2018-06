Persoanele publice din Romania care se bucura de cea mai mare incredere in Romania sunt Raed Arafat, Gabriela Firea si Klaus Iohannis, dupa cum arata cel mai nou sondaj al Sociopol, realizat in perioada 22-26 iunie. Potrivit sondajului, persoana care se bucura de cel mai mare grad de incredere este Raed Arafat (50%), in timp […] The post Jumatate dintre romani au cea mai mare incredere in Raed Arafat și un sfert in Gabriela Firea appeared first on Cancan.ro .