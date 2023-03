Exista uscatoare de par care se supraincalzesc cu ușurința sau becuri de exterior care nu rezista la ploaie. Odata cu comerțul online din ce in ce mai raspandit in Europa, retragerea de pe piața a produselor defecte este din ce in ce mai complicata, iar consumatorii sunt și mai vulnerabili la riscurile unui obiect care nu iși indeplinește funcția, sau mai rau, ii pune in pericol pe cei care il folosesc, potrivit Euronews, citat de Rador.