- Guvernul spaniol a anuntat sambata ca accepta oferta Frantei de a prelua migranti de pe nava Aquarius, dupa ce acestia vor fi inregistrati in Spania, unde aceasta nava apartinand unui ONG va acosta duminica, intrucat Italia si Malta i-au interzis sa acosteze in porturile acestor tari, transmite AFP.…

- Guvernul spaniol, care a acceptat sa primeasca 629 de migranti salvati de nava Aquarius, nu are nicio problema cu Italia sau cu Franta, cele doua tari aflandu-se in plina criza diplomatica dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a criticat ''cinismul'' si ''iresponsabilitatea''…

