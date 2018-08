Paza unitaților scolare din județul Buzau nu pare sa fie deloc o prioritate pentru autoritați. Conform datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție al județului Buzau in sedința Colegiului prefectural de la sfarsitul anului scolar, cea mai grava situație este in mediul rural, acolo unde mai bine de jumatate dintre scoli si gradinițe nu au nici […] Articolul Jumatate dintre gimnaziile si gradinițele din județ, la dispoziția hoților apare prima data in Opinia Buzau .