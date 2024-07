Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au descoperit ca aproape jumatate din decesele cauzate de cancer la adulții din Statele Unite ar putea fi prevenite prin modificari ale stilului de viața, arata un studiu al Societații Americane de Cancer.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 10 iulie, la Washington, unde participa la Summitul NATO ca promisiunile militare nu s-au respectat in totalitate, iar „daca vrem sa castige Ucraina” razboiul cu Rusia, atunci „trebuie sa ii ajutam mai mult”„In ce priveste ajutorul pe care il dam noi…

- Guvernul Statelor Unite a acordat 176 de milioane de dolari companiei Moderna pentru a avansa in dezvoltarea vaccinului sau impotriva gripei aviare, a anuntat compania americana, in timp ce cresc ingrijorarile legate de o epidemie de virus H5N1 in fermele de vaci din mai multe state americane si dupa…

- Rezultatele unui cuprinzator studiu aerian privind cetaceele, care a acoperit peste 7 000 km de transect in 3 saptamani in 2019 in apele a 5 tari din Marea Neagra, au fost publicate. Studiul arata ca exista aproximativ 100.000 de delfini comuni, 90.000 de marsuini si 20.000 de afalini. Acest studiu…

- Rezultatele cercetarii sugereaza ca aceste experiențe paranoide și neobișnuite ar putea fi semne ale dezvoltarii unor boli reumatice sistemice autoimune, cum ar fi lupusul sau artrita reumatoida. Cercetatorii au identificat anumite simptome neobișnuite, cum ar fi senzația de tensiune și agitație, ca…

- Detaliile studiului clinicStudiul, realizat pe un eșantion de 302 pacienți cu mielom multiplu recidivat sau dificil de tratat, a aratat ca 71% dintre pacienții care au primit Blenrep in combinație cu steroizi dexametazona și pomalidomida erau in viața și fara agravarea bolii dupa un an. In comparație,…

- Oamenii de știința de la Universitatea Jena din Germania au descoperit ca aproximativ o treime dintre rezultatele fatale din cauza bolilor cardiovasculare au legatura cu o alimentație nesanatoasa. Rezultatele activitații științifice au fost publicate in revista European Journal of Preventive Cardiology…

- Politia Romana, prin Institutul de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii, a efectuat un studiu privind descrierea obiceiurilor de utilizare a internetului de catre populatia adulta din Romania, rezultand, printre altele, ca aproximativ o treime dintre cei care au raspuns, atunci cand fac cumparaturi…