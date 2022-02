Jumătate dintre copiii internaţi cu Covid au sub 3 ani Weekendul trecut, la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au fost internati cei mai multi copii cu COVID in zona rosie: 47 de pacienti. Ieri se aflau internati in total in spital 56 de copii infectati cu SARS-CoV-2, dintre care 47 in zona rosie si 9 pe zona ATI. Jumatate dintre copiii care sunt spitalizati au varsta sub trei ani. „Se mentine un trend crescator in weekend, cu mai multe externari in timpul saptamanii. Speram la o evolutie cu o incidenta mai mica, dar daca va fi incidenta crescuta vom deschide inca un sector pentru pacientii pozitiv COVID", a precizat Alina Belu, managerul Spitalului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

