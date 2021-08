Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme cu motoare partial hibride au crescut de aproape 4 ori in prima jumatate a anului, comparativ cu perioada similara a anului trecut, potrivit unei analize realizate de site-ul datareport.ro, pe baza informatiilor publicate de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Schimbarile climatice se plaseaza pe primul loc in lista riscurilor pe termen lung pentru banci. Riscurile de creditare și de securitate cibernetica sunt principalele aspecte care ii preocupa pe responsabilii cu gestionarea riscurilor in urmatoarele 12 luni, arata Mediafax. Schimbarile climatice…

- Un studiu MedLife a relevat un grad de imunizare colectiva la nivel urban, in Romania, de peste 60%, pondere care poate explica scaderea dramatica de cazuri noi din ultimile luni. Analiza in comparație a celor doua zone vizate indica faptul ca imunizarea colectiva, dobandita fie in urma expunerii la…

- Expertii ONU spun intr-un raport despre schimbarile climatice ca acestea vor remodela in mod fundamental viata pe Pamant in deceniile urmatoare. Documentul are 4 mii de pagini si a fost obtinut de jurnalistii AFP. „Tot ce e mai rau urmeaza sa vina si va afecta viata copiilor si nepotilor nostri, mult…

- Companiile avia din Moldova au fost indemnate sa efectueze o analiza a riscurilor cu privire la survolarea in continuare a spațiului aerian Belarus. Anunțul a fost plasat pe pagina de Facebook a Autoritații Aeronautice Civile.

- Companiile imobiliare din Europa se așteapta la o creștere a investițiilor pe piața imobiliara in a doua jumatate a acestui an, dupa scaderea din 2020, dinamica acestora depinzand insa de campaniile de vaccinare a populației și de masurile adoptate de guverne ca raspuns la criza, conform PwC, arata…

- Raportul Microsoft evidentiaza provocarile si oprtunitatile pe care le-au intalnit companiile din regiune, inclusiv din Romania, in ceea ce priveste securitatea cibernetica, pe masura ce se adaptau la “noua realitate” si la mediul de lucru hibrid. “Organizatiile din Europa Centrala si de Est nu sunt…