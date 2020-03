Stiri pe aceeasi tema

- Judas Priest revin la Bucuresti pe 21 iulie 2020 la Arenele Romane in cadrul turneului aniversar 50 Heavy Metal Years! In deschidere vor urca pe scena Dead Daisies si Amalgama. Amalgama abordeaza un Heavy Metal clasic iar in cei aproape 20 de ani de activitate au lansat doua albume de studio. Bazele…

- Dupa ce, recent, s-a aflat la Ploiesti, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor, aflata in turneu national, Trupa “DIRECTIA 5” va canta, luna viitoare, si in cel de-al doilea municipiu din Prahova. Concertul de la Campina, intitulat “Povestea noastra”, este programat pe data de 19 martie, la Casa de…

- INVITATIE… Membri CARP Barlad sunt invitati pe 6 martie, orele 18.30 , la Teatrul „V.I.Popa” din localitate, pentru a viziona piesa de teatrru „Agnes Dei”, de John Pielmeier. Biletele sunt oferite gratuit membrilor Casei de Ajutor Reciproc a Pensioanrilor (CARP) si pot fi ridicate de la Ghiseul 10 al…

- ”Mașina de ras” a Romaniei vine la Deva cu o premiera – un show de comedie, pe care Doru Octavian Dumitru il ofera publicului, duminica, 1 martie 2020, de la ora 19:00, la Centrul Cultural ”Dragan Muntean”. Terapie prin ras, timp de 100 de minute! Asta promite vestitul comic in noua…

- Sala Patria din Brasov va gazdui, joi, 16 ianuarie, primul concert din seria integralei Beethoven cu Orchestra Simfonica a Filarmonicii din Brașov dirijata de Cristian Mandeal, concert ce va debuta cu o lucrare beethoveniana mai putin cunoscuta: Batalia lui Wellington, in prima auditie la Brasov. Aceasta…

- La mai bine de 11 ani de la data la care a fost data in folosința, Sala Polivalenta va avea parte de cel mai mare spectacol gazduit de la inaugurare. Biletele la ”Concertul pentru Anul Nou 2020” s-au epuizat cu mai bine de o saptamana inainte de show.

- Dupa deschiderea fulminanta al Festivalului International al Artelor EUROPALIA ROMANIA, pe 1 octombrie 2019,la Bruxelles, SoNoRo revinecu turneul Concertele SoNoRo. Turneul este alcatuit din doua concerte și o serie de masterclasses, ce vor avea loc in perioada 8-10 ianuarie 2020, in Haga și Antwerp.…

- Ukrainian Radio Symphony Orchestra și Corpul de Balet „Anniko Ballet” sunt invitații din acest an la Concertul de Sarbatori de la Palatul Cultural din Blaj. Evenimentul va avea loc sambata, 28 decembrie 2019, de la ora 19:00, iar prețul unui bilet este de 50 lei. Biletele pot fi achiziționate de la…