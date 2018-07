Stiri pe aceeasi tema

- ​​Publicația "The New York Daily News" a renunțat la jumatate din echipa sa editoriala. Compania-mama, Tronc, “restructureaza din temelii Daily News”, într-un efort de schimbare a prioritaților de conținut, a anunțat echipa de resurse umane într-un email transmis angajaților…

- Ferrofluidul, un lichid care devine magnetizat in prezenta unui camp magnetic, a fost inventat de NASA in urma cu 50 de ani. Scopul a fost acela de a deplasa combustibilul in spatiu. In curand, aceeasi tehnologie ar putea fi folosita pentru a ghida medicamentele prin interiorul corpului, scrie ziarulnational.md.…

- Marti seara, PSD a incercat printr-o mutare incredibila sa-i „repereze" onoarea Gabrielei Firea si a postat un material foto si video prin care transmit ca Simona Halep a fost aplaudata in Piata Victoriei de sute de mii de oameni si huiduita pe Arena Nationala de 20 de mii de oameni. Materialul este…

- M&S a specificat astazi primele 14 locatii vizate de inchiderile care vor lasa 600 de oameni fara loc de munca. Compania a transmis ca aceasta reorganizare este vitala pentru viitorul businessului din retail, insa sindicatul muncitorilor acuza retailerul de concedieri abuzive. Retailerul a inchis…

- MINCIUNI LA APIA… In jur de 150 de angajati ai unor firme agricole de la Tandarei, Braila si Comcereal Vaslui (oare, ce-i mana in lupta pe cei de la Braila si Ialomita intr-o lupta care nu este a lor?) vor protesta, astazi, intre orele 11.00 si 15.00, in fata Ministerului Agriculturii si a APIA. Oameni…

- Angajatii de la compania locala de transport din Braila amenința cu greva Foto: Arhiva Angajatii de la Societatea de Transport Public Local din Braila ameninta cu greva dupa ce au esuat discutiile între sindicate si conducerea companiei pe tema majorarii salariilor. Organizatia…

- Un hotel de peste o jumatate de milion de euro din Targu Jiu, aflat in proprietatea Complexului Enegretic Oltenia (CEO) ;i detinut de stat (Ministerul Energiei – 77%), ar putea intra in administrarea unui SRL. Compania statului va propune pe ...

- BT Group, cel mai mare grup de telecomunicații din Marea Britanie, va concedia 13.000 de angajați in urmatorii trei ani, cea mai ampla restructurare de personal din ultima decada, in cadrul unui program ce vizeaza scaderea costurilor și accelerarea creșterii veniturilor. BT, care deține EE, cel mai…