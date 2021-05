Jumatate dintre angajatii romani (50%) nu ar lucra pentru o companie cu reputatie proasta, chiar daca acest lucru le-ar aduce o crestere salariala. in plus, principalul motiv pentru care romanii nu aplica pentru un loc de munca este ca nu cunosc detalii despre mediul de lucru din compania respectiva, arata un studiu de piata realizat de Randstad Romania Employer Brand. Potrivit datelor centralizate, companiile care nu au un brand puternic platesc salarii cu 10% mai mari, in timp ce 80% dintre liderii implicati in procesul de recrutare considera ca un brand puternic de angajator are un impact semnificativ…