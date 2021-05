Jumătate dintre angajaţi consideră că lucrează mai bine singuri decât în echipă (studiu) Jumatate (52%) dintre angajati considera ca au rezultate mai bune atunci cand lucreaza singuri, arata un sondaj realizat pe platforma BestJobs printre utilizatorii serviciilor Grow, iar 23% nu gasesc nicio diferenta intre rezultatele obtinute individual sau in echipa, in timp ce 25% ar prefera sa imparta sarcinile cu colegii.



Compania mentioneaza intr-un comunicat ca lucrul de la distanta a devenit normalitate pentru multe dintre companii, intr-un context in care regulile pe piata muncii au fost adaptate pentru a pune pe primul loc siguranta angajatilor. Angajatii au fost si ei nevoiti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

