Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat luni ca aproximativ jumatate din teritoriul Uniunii Europene se confrunta in prezent cu riscul de seceta, in urma absentei prelungite a precipitatiilor si in timp ce continentul trece printr-un episod neobisnuit de canicula, informeaza Agerpres. Circa 46% din teritoriul UE…

- Valul de canicula care a cuprins Europa, ajunge și in Romania. Climatolog: Se vor forma insule de caldura Valul de canicula a cuprins parți mari din Europa și este așteptat și in Romania. Secetele și incendiile forestiere au lovit Spania și Portugalia, iar ”cupola de foc”, cum a fost botezat fenomenul,…

- Canicula practic pe tot globul! Temperaturile extreme au cuprins Europa, China, sud-vestul și centrul SUA. Seceta și incendiile de padure au afectat Spania și Portugalia, iar caldura torida s-a extins in Franța și Marea Britanie.

- Batranul continent se pregateste pentru un nou val canicular. Temperaturile in creștere au pus stapanire pe unele parți ale Europei, care abia și-a revenit dupa ultimul val de caldura. Seceta și incendiile de padure au afectat Spania și Portugalia, iar caldura torida s-a extins in Franța și in Regatul…

- Europa se sufoca pe masura ce valul de canicula se extinde. Temperaturile extreme in creștere au cuprins mai multe zone din Europa, care abia iși revenise dupa ultimul val de caldura. Seceta și incendiile forestiere au lovit Spania și Portugalia, iar arșița s-a extins in Franța și Marea Britanie.

- Nationala Under 20 a Romaniei va sustine un meci amical cu selectionata similara a Germaniei in luna septembrie la Arad, anunta FRF. „Tricolorii Under 20 vor disputa un joc de pregatire cu selectionata similara a Germaniei la Arad. Partida se va disputa pe 26 septembrie 2022, pe stadionul ‘Francisc…

- Schimbarile climatice au impins vremea din Europa de Vest in circumstanțe fara precedent, iar unele parți din Portugalia și Spania au fost cuprinse de cele mai secetoase condiții din ultimii peste o mie de ani, potrivit unor noi cercetari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romania a depasit Grecia și este doar la un pas de țari precum Cehia, Polonia sau Spania si Portugalia. Așadar, țara noastra ocupa un loc fruntaș in clasamentul Eurostat la capitolul putere de cumparare, deși a fost considerata una dintre cele mai sarace țari din intreaga Europa. Iata cum este posibil!