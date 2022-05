In ziua 73 de razboi in Ucraina, oficialii de la Kive anunța ca jumatate din teritoriul Ucrainei, tara cu o suprafata de 603.700 de kilometri patrati, este plin de mine sau proiectile neexplodate. Inalți oficlai ruși au declarat insa ca Rusia ”va ramane pentru totdeauna” in sudul Ucrainei. Premierul ucrainean Denis Smigal, a declarat ca circa jumatate […] The post Jumatate din teritoriul Ucrainei este minat, acoperit cu bombe și proiectile neexplodate. Rusia transmite ca va ramane doar in sudul Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…