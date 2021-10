Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Virgil Popescu, a participat in perioada 5 – 6 octombrie la reuniunea ministeriala a Consiliului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), organizata la Paris. In cadrul evenimentului, demnitarul a reiterat dezideratul…

- ”Astazi am avut o intalnire de lucru, la ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, cu reprezentantii General Dynamics pentru a discuta despre etapa a II-a a contractului de achizitie de catre MAPN a transportoarelor Piranha, precum si despre asocierea dintre ROMARM si GD, cu privire la…

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, susține ca prima masura luata de Virgil Popescu, ministrul interimar, a fost schimbarea tuturor membrilor profesioniști din Consiliile de Administrație al companiilor de stat. Și a dat exemplu Societatea Sarii – Salrom. ”Care credeți ca este prima masura…

- “Alta sinecura din acest minister pe care am eliminat-o sunt faimosii atasati pentru turism. Romania avea o retea pregatita, era vacanta, dar era pregatita, de 40 de posturi pentru turism si de cand am venit in acest minister era o presiune foarte mare sa numesc diversi oameni pe acolo. Nu am numit…

- Asociatia Nationala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania (ANEIR) a inaintat Parchetului General o plangere penala impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, pe care il acuza de abuz in serviciu si atentat la interesele economiei nationale, arata Agerpres. "Dupa 8 luni de insistente…

- Romania are nevoie ca de aer de mai multa eficienta in stat, de institutii mai putine si mai suple, iar banii contribuabililor trebuie mai degraba economisiti si cheltuiti cu maxima responsabilitate, a scris, vineri, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, pe Facebook.…