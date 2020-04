Stiri pe aceeasi tema

- In Uniunea Europeana (UE), in anul 2018 17,1% din populație locuiau in case foarte aglomerate, ceea ce inseamna ca nu Post-ul Greu cu distanțarea sociala! Aproape jumatate din romani locuiesc in spații supraaglomerate! (Studiu INFOCONS) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Aproape jumatate din populația din Romania (46,3%) locuia, in 2018, in gospodarii supraaglomerate, se arata intr-un raport al Comisiei Europene. Aveam cea mai mare medie din UE, atrage atenție cei de la InfoCons, in contextul pandemiei. Autorii studiului susțin ca mediile supraaglomerate pot prezenta…

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Va fi mai bine pentru elevi, pentru parinți și profesori daca copiii vor putea susține examenele in acest an. Cel mai probabil, Moldova nu va urma calea Romaniei, unde s-a decis repetarea pur și simplu a intregului an școlar, a declarat profesoara Tamara Kneazeva in studioul…

- SARS-CoV2 este un virus respirator despre care specialistii stiu prea putine, momentan. Desi, in general, tinerii par a fi mai rezistenti la infectie, un medic din Spania trage un semnal de alarma si le cere acestora sa stea in casa. Plamanii lor se degradeaza in doar trei zile.Potrivit adevarul.ro,…

- Copiii conceputi prin fertilizare in vitro (FIV) prezinta au un risc usor mai mare de deces in prima perioada a vietii in comparatie cu cei conceputi in mod natural, sugereaza un studiu publicat marti in jurnalul medical Sterility and Fertility, citat de UPI. Intr-o analiza care a cuprins peste 7.000…

- Victor Dragusin – “Bugetul din acest an este mai mare decat cel de anul trecut cu peste 45 la suta” in Economie / on 17/02/2020 at 13:30 / – Domnule Primar, zilele trecute, Consiliul Local Alexandria a aprobat bugetul pe anul 2020, un buget cu mult mai mare decat anul trecut și care sigur inseamna…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a inaugurat sambata, 1 februarie, prima zi fara Regatul Unit in Uniunea Europeana cu un mesaj care face referire la filmul "Viata lui Brian", al celebrului grup de comedianti britanici Monty Python, informeaza EFE, potrivit Agerpres. "Priveste mereu…