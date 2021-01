Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii prezinta noi date privind transferul pacientilor afectati in urma incendiului: 11 pacienti la Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Ioan” din Bucuresti; – 5 pacienti la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti; – 6 pacienti la Spitalul Universitar de Urgenta „Elias”; – 4 pacienti…

- Jumatate din pacientii transferati de la Matei Bals, „in stare stabila” FOTO: Catalin Radu. Jumatate din pacientii transferati în urma incendiului de la "Matei Bals" la alte spitale din capitala sunt în stare stabila, dar sunt dependenti de terapia cu oxigen, anunța autoritațile.…

- Cinci persoane au murit in urma unui incendiu care a izbucnit la Institutul Matei Balș. UPDATE 11:30 Bilanțul tragediei de la „Matei Balș” a crescut la cinci morți. Anuntul a fost facut de ministrul de Interne Lucian Bode. La cateva ore de la stingerea incendiului a mai fost gasit trupul carbonizat…

- Dupa incendiul care a avut loc azi dimineața la Institutul „Matei Balș” din București, peste 100 de pacienți au fost evacuați. Dintre aceștia, 53 au fost transferați catre alte spitale. Dupa incendiul de proporții care a izbucnit astazi, in jurul orei 5:00 dimineața, la Institutul „Matei Balș” din…

- O ancheta este in desfașurare la Institutul „Matei Balș" din București in urma incendiului din aceasta dimineața, soldat cu moartea a patru pacienți. A fost deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa, iar procurorii au cerut conducerii spitalului imaginile surprinse de camerele de supraveghere…

- Doi din cei patru pacienti transferați la Institutul "Marius Nasta", in urma incendiului care a avut loc vineri dimineata, la Institutul "Matei Bals", se afla in stare severa, a declarat managerul spitalului, Beatrice Mahler.

- Tragedie fara margini in aceasta dimineața, la Institutul Matei Balș din Capitala, acolo unde un incendiu violent a izbucnit și a ucis patru pacienți. Din cauza lipsei de locuri in spital, mai mulți pacienți evacuați din cladire au fost transferați la alte spitale din București. Din pacate, medicii…

- Departamentul pentru Situașii de Urgența le-a transmis rudelor pacienților de la Matei Balș ca pot suna la o linie telefonica special instituita, pentru a afla detalii despre transferul acestora. “Data fiind situația generata in urma producerii nefericitului eveniment din aceasta dimineața care a necesitat…