Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina britanica a coronavirusului este reponsabila in prezent de pana la 20% din cazurile de infectare din zona metropolitana a Parisului, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Remi Salomon, directorul comitetului medical al grupului spitalelor din Paris, a declarat intr-un interviu acordat…

- Mutatia coronavirusului detectata pentru prima data in Marea Britanie a cauzat jumatate dintre toate noile infectii in Olanda pana la 26 ianuarie, a declarat luni ministrul olandez al Sanatatii Hugo de Jonge, relateaza Reuters. Saptamana trecuta, autoritatile sanitare au declarat ca noua tulpina,…

- Jumatate din noile infecții inregistrate in Olanda, incepand din 26 ianuarie, sunt provocate de tulpina de coronavirus depistata pentru prima data in Marea Britanie, scrie hotnews . Anunțul vine dupa ce saptamana trecuta autoritațile olandeze declarasera ca tulpina britanica provocase in jur de o treime…

- Noua tulpina COVID, depistata pentru prima data in Marea Britanie, este responsabila in prezent de 10% din cazurile de infectare din Franta, sustine purtatorul de cuvant al guvernului de la Paris, Gabriel Attal, conform Agerpres, care citeaza Reuters.Franta a raportat miercuri aproape 27.000 de cazuri…

- Ziarul Unirea AVALANȘA de noi cazuri de Covid-19 cu tulpina britanica in regiunea Madrid: DRONE performante folosite pentru a supraveghea zonele carantinate Spania inregistreaza o AVALANȘA de noi cazuri de Covid-19 cu tulpina britanica in regiunea Madrid. DRONE performante vor fi folosite pentru a supraveghea…

- Prim-ministrul irlandez, Micheal Martin, a informat luni ca aproape jumatate dintre noile cazuri de COVID-19 sunt provocate de asa-numita tulpina britanica, astfel incat le-a cerut cetatenilor sa poarte masti sanitare atunci cand ies din casa, relateaza EFE. Citește și: Valeriu Gheorghița…

- ''Aproximativ 10 cazuri suspecte sau confirmate'' de infectare cu noua tulpina britanica a coronavirusului au fost depistate pana in prezent in Franta, au anuntat marti autoritatile franceze, care sunt ''ingrijorate'' de transmiterea acestei tulpini, relateaza AFP. "In acest stadiu, avem in…

- Cele patru persoane confirmate pozitiv cu tulpina din Marea Britanie sunt un barbat și trei copii care au revenit in Austria din aceasta țara in a doua jumatate a lunii dcembrie.In privința celui de-al cincilea caz, noua tulpina a fost depistata la o femeie care s-a intors din vacanta din Africa de…