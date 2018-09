Jumatate din Lugoj maturat de, probabil, ultima vijelie a anului Lugojul a fost maturat marti de o vijelie puternica. Furtuna care a inceput cu cateva minute inainte de ora 17 a adus grindina de mici dimensiuni, dar si precipitatii abundente insotite de un vant puternic. Din fericire, la nivelul orasului nu au fost consemnate pagube materiale, pompierii fiind nevoiti sa intervina doar intr-un caz, pe Splaiul Tineretii, la subsolul unui bloc, care a fost inundat. Soferii au intampinat probleme pe mai multe strazi unde canalizarea nu a facut fata volumului de apa sau unde s-a infundat. Asa cum s-a mai intamplat, vijelia a maturat doar o parte a orasului. Meteorologii… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

