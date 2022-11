Stiri pe aceeasi tema

Rusia a „esuat" pe toate fronturile in razboiul sau impotriva Ucrainei si s-a angajat intr-o „campanie de teroare" care vizeaza populatia civila, a declarat miercuri seful de stat major al SUA, generalul Mark Milley, denuntand „crimele de razboi".

Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata intr-o sala de curs dintr-o scoala din judetul Prahova, incaperea fiind inundata cu fum. Nimeni nu a fost ranit, elevii nefiind in clasa la acel moment, potrivit news.ro.

Programul Pedibus, prin care elevii sunt incurajati sa mearga pe jos la scoala, pentru reducerea aglomeratiei dar si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, va fi lansat si la Miercurea-Ciuc, la inceputul lunii noiembrie, au anuntat miercuri reprezentantii municipalitatii.

Societatea ucraineana de energie nucleara Energoatom acuza miercuri Rusia, in urma unei noi intreruperi a alimentarii cu electricitate a Centralei Nucleare Zaporijia, de faptul ca impiedica un convoi care transporta carburant diesel sa intre in centrala, relateaza AFP.

Mai mulți elevi dintr-un oras din Africa de Sud au dezvoltat prima locomotiva formata in intregime din panouri solare din tara africana, afectata cu regularitate de intreruperile frecvente de electricitate, relateaza AFP.

Elevii de la Scoala Gimnaziala 5, Scoala Gimnaziala "Vasile Alecsandri" si de la Liceul Teoretic National din Bucuresti vor realiza din materiale reciclabile trei instalatii artistice, in cadrul proiectului de educatie sustenabila "Jucarii altfel", transmite ARCUB, informeaza Agerpres.

Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca elevii care susțin Bacalaureatul in acest an vor invața pe baza programei școlare aflata in prezent in vigoare. Conform noilor Legi ale Educației, media anilor de la liceu nu va mai constitui 50% din ponderea notei cu care se intra la liceu, așa cum…

Aproape 4.300 de elevi din opt localitati din judet vor beneficia de o masa calda la scoala in cadrul unui program pilot derulat in anul scolar 2022 - 2022, a anuntat, joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Catalin Toma.