- Uniunea Europeana poarta discutii cu grupul farmaceutic american Moderna cu privire la achizitionare de noi vaccinuri COVID-19, in timp ce grupul AstraZeneca, in cazul carora discutiile au stagnat, a propus doze din vaccinul sau produse in afara Europei, pentru a acoperi intreruperile in aprovizionare,…

- Uniunea Europeana discuta cu compania americana Moderna achiziția unei cantitați mai mari de vaccinuri anti-Covid, informeaza News.ro , care citeaza Reuters. Pe de alta parte, AstraZeneca, cu care discuțiile s-au blocat, a sugerat sa livreze doze din vaccinul sau produs in afara Europei, pentru a compensa…

- 81.600 doze de vaccin AstraZeneca vor ajunge, maine dimineața, la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino”. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse la București pe cale terestra. Dozele vor fi depozitate la Centrul Național…

- Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sanatatii a spus ca nu sunt modificari semnificative fata de saptamâna trecuta cu privire la calendarul de livrare a dozelor de vaccin anti-COVID. „Cu privire la dozele…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a declarat marti ca Romaniei ii vor reveni, pentru lunile februarie si martie, 1,3 milioane de doze de vaccin anti-COVID de la AstraZeneca. El a spus ca nu sunt modificari semnificative fata de saptamana trecuta cu privire la calendarul de livrare…

- Comisia Europeana este nemultumita de numarul dozelor de vaccin pe care le poate furniza compania farmaceutica AstraZeneca si continua negocierile pentru a se asigura ca va fi livrata cantitatea...

- Uniunea Europeana va cere companiilor farmaceutice care produc vaccinuri impotriva COVID-19 pe teritoriul sau sa inregistreze in prealabil exporturile catre terte tari, a declarat luni agentiei Reuters un oficial de la Bruxelles. Masura urmeaza sa fie adoptata dupa ce AstraZeneca a anuntat…

- Uniunea Europeana are nevoie de un plan amplu pentru transferarea serviciilor financiare din Londra in spatiul comunitar si pentru cresterea rolului euro pe plan mondial, afirma eurodeputatul german Markus Ferber, potrivit Agerpres. Uniunea Europeana are nevoie de un sistem financiar adecvat…