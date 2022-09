Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a aflat vineri pe locul 4 in Europa, dupa Danemarca, Lituania si Suedia, la procentul de energie din consumul total asigurat de centralele eoliene (25%), potrivit datelor publicate de WindEurope. Sectorul eolian a furnizat 36 GWh in Romania, in intervalul mentionat. Sambata, 10 septembrie…

- Productia interna de energie a scazut, in primul semestru din 2022, cu aproape 500.000 tone echivalent petrol (tep), comparativ cu intervalul similar din anul precedent, in timp ce consumul de energie electrica s-a diminuat cu 4,4%, conform datelor publicate, vineri, de Institutul National de Statistica…

- Productia interna de energie a Romaniei s-a diminuat cu 8%, in primele sase luni ale anului, iar cererea de energie a scazut cu 5%, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom.

- Consumul national de energie electrica a fost mai mic cu 5,2- in perioada ianuarie - aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), citat de Agerpres. Consumul clientilor casnici a fost in scadere cu 3,2-,…

- Consumul final de energie electrica in primele cinci luni ale anului in curs a fost de 22,231 miliarde de kWh, cu 4,1% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Consumul final de energie electrica in economie a scazut…

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.V.2022, au totalizat 13.627.300 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 351.300 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 7.436.300 tep, in scadere cu 363.000 tep fata de perioada 1.I-31.V.2021, iar importul…

- Seceta incepe sa afecteze și sistemul energetic. Debitele raurilor sunt in scadere, iar contribuția hidrocentralelor la productia nationala a scazut chiar si la jumatate fata de normal.