Jumatate din comunele din judetul Iasi sunt afectate de seceta

In jur de jumatate din comunele județului Iași sunt afectate de seceta. Este vorba despre culturile agricole care au fost distruse din cauza lipsei precipitațiilor. In acest sens, fermierii ieșeni vor putea primi ajutoare de stat care sa compenseze pierderile pe care le-au suferit la culturile agricole inființate anul acesta. „La nivel local se transmit datele cu privire la culturile afectate de catre seceta pedologica. In ceea ce privesc culturile de toamna au transmis raportari catre noi 48 de primarii pentru o suprafața totala de aproximativ 19.000 de hectare. In cazul culturilor de primavara…