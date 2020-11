Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul de Recuperare din Iasi, in momentul de fata, sectia ATI este destinata cazurilor grave de pacienti COVID, cele cinci paturi fiind ocupate constant de astfel de bolnavi. Ec. Carmen Cumpat, managerul unitatii medicale spune ca sectia ATI a fost data in folosinta in anul 2017 si ca are autorizatie…

- Zece cadre medicale de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența „Sf. Spiridon” din Iași au COVID-19, aici fiind depistat, marți, un nou focar. In același timp, focarul de la Institutul de Psihiatrie Socola se marește, potrivit Mediafax.Directia de Sanatate Publica Iasi…

- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. Spiridon" - Clinica Diabet si Boli Metabolice - 6 cadre medicale. Masuri: Cadrele medicale pozitive au fost contacti ai unor pacienti pozitivi. Prin urmare, persoanele confirmate au fost izolate la domiciliu iar contactii directi plasati in carantina. Ancheta este in…

- 1. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. Spiridon" - Clinica ORL si Bloc operator ORL - 7 cadre medicale. Masuri: Cadrele medicale pozitive au fost contacti ai unor pacienti pozitivi. Prin urmare, pozitivii au fost izolati la domiciliu iar contactii directi plasati in carantina. Ancheta…

- In Timiș sunt 23 de focare de SARS-Cov2. Direcția de Sanatate Publica (DSP ) precizeaza ca focarele depistate zilele trecute la Spitalul Județean Timișoara au fost descoperite ca urmare a testarii in masa efectuata in randul cadrelor medicale și a pacienților. Tot DSP transmite ca toate cadrele medicale…

- Unul dintre cele mai mari focare Covid-19 depistat intr-o unitate medicala este la Spitalul Sf. Maria din Iasi. La unitatea de Primiri Urgente lde la acest spital au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus 24 de cadre medicale. Totul a pornit de la un angajat care a declarat epidemiologului ca are…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi a anuntat luni ca noua elevi din doua scoli din judetul Iasi au fost confirmati pozitivi la testul pentru COVID-19.Potrivit sursei citate, unul dintre elevi invata in clasa pregatitoare din Scoala Gimnaziala "Al. I. Cuza" din orasul Podu Iloaiei iar…

- Jumatate de cei 12 botosaneni depistati cu Covid 19 in ultimele 24 de ore sunt membrii ai aceleiasi familii. Patru copii cu varste intre un an si patru luni si 18 ani au fost testati pozitiv dupa ce s-au intors din vacanta. Primii au fost confirmati adultii, iar ulterior si copiii, rezultatele fiind…