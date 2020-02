Stiri pe aceeasi tema

- Banii prevazuti anul acesta pentru investitii se ridica la 50 de miliarde lei, respectiv 4,5% din PIB, dar filosofia va fi alta, si anume sa facem unul, doua proiecte mari, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Florin Citu, mentionand Autostrada Sibiu-Pitesti si Autostrada Unirii. „Banii de…

- Banii prevazuti anul acesta pentru investitii se ridica la 50 de miliarde lei, respectiv 4,5% din PIB, dar filosofia va fi alta, si anume sa facem unul, doua proiecte mari, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Florin Citu, mentionand Autostrada Sibiu-Pitesti si Autostrada Unirii potrivit…

- Banii prevazuti anul acesta pentru investitii se ridica la 50 de miliarde lei, respectiv 4,5% din PIB, dar filosofia va fi alta, si anume sa facem unul, doua proiecte mari, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Florin Citu, mentionand Autostrada Sibiu-Pitesti si Autostrada Unirii. …

- Actorul Marius Manole a acordat un interviu pentru digi24.ro, in cadrul caruia a vorbit despre ceea ce se intampla in plan social și politic in Romania.Binecunosctul actor a marturisit ca anul acesta a fost pentru prima oara cand s-a gandit sa plece din Romania."Ca sa fiu cinstit pana la capat, nici…

- Dezvoltarea unui aeroport se face cu fonduri europene, guvernamentale, prin parteneriat public privat si externalizarea serviciilor, a categorisit presedintele Consiliului Judetean Iasi optiunile existente pentru extinderea infrastructurii aeroportuare locale. „Marile aeroporturi din Europa acceseaza…

- Potrivit surselor „Ziarului de Iasi", Politia Locala a efectuat un nou control in care a constatat ca nu exista niciun temei legal pentru reluarea lucrarilor. Mai mult, se pare dirigentele de santier a fost convocat la audieri la Sectia 6 a Inspectoratului de Politie Judetean avand in vedere ca fapta…

- Nora unui primar din Vaslui si fata contabilului primariei au fost trimise in judecata, alaturi de cei doi, fiind acuzati cu totii de fraude cu fonduri europene, fals, respectiv conflict de interese.

- Nora unui primar din Vaslui si fata contabilului primariei au fost trimise in judecata, alaturi de cei doi, fiind acuzati cu totii de fraude cu fonduri europene, fals, respectiv conflict de interese.