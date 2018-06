Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu pentru ABC News in Singapore ca dezarmarea nucleara a Coreii de Nord ar putea incepe chiar de acum, scrie The Guardian.Intrebat daca cei din Coreea de Nord vor fi obligati sa renunte la armele nucleare, Trump a declarat: „Da. Vor…

- Presedintele american, Donald Trump, a parasit Singapore marti la sfarsitul dupa-amiezii, dupa ce a avut o intalnire fara precedent cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Avionul prezidential Air Force One a parasit orasul-stat cu putin timp inainte de ora locala 18:30 (10:30 GMT). Inainte…

- Statele Unite ale Americii se angajeaza sa acorde 'garantii de securitate' Coreei de Nord, arata textul documentului semnat marti de presedintele american Donald Trump si de liderul nord-coreean Kim Jong Un, la finalul summitului lor istoric din Singapore, transmite AFP. Conform…

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean Kim Jong Un ar trebui sa fie laudati pentru decizia lor de a se intalni pentru prima data in cadrul unui summit fara precedent care va avea loc la 12 iunie in Singapore, a declarat miercuri presedintele rus, Vladimir Putin, citat de media…

- Intalnirea dintre presedintelui Statelor Unite, Donald Trump,si liderul nord-coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore, in 12 iunie, la ora 09.00, a anuntat Casa Alba. Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului de la Phenian raman insa in vigoare. "Politica noastra nu s-a…

- Intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un este pusa din ce in ce mai mult sub semnul intrebarii din cauza ultimelor declaratii facute de regimul de la Phenian si a ingrijorarilor legate de agenda summitului, dar si in contextul vizitei presedintelui…