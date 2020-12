Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 24 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, în cursul zilei de 27 decembrie. Polițiștii au depistat doi barbați care, pe raza localitaților…

- Politistii din Alba au efectuat 8 percheziții domiciliare, au indisponibilizat 293 de kilograme de articole pirotehnice și au constatat 12 infracțiuni. O persoana a fost reținuta. Masurile au fost luate in cadrul actiunii “Foc de Artificii”. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 23 decembrie, politistii Serviciului…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Cluj acționeaza in vederea verificarii legalitatii desfasurarii de operatiuni cu articole pirotehnice, de catre persoanele fizice si juridice in perioada sarbatorilor de iarna. In cadrul acțiunilor desfașurate, la data de 22…

- Ieri, 16 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au depistat, pe raza municipiului Onesti, un barbat de 33 de ani, din comuna Oituz, in timp ce deținea și oferea spre comercializare, ilegal, 15 kg de articole pirotehnice. Articole pirotehnice in valoare…

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au efectuat o perchezitie domiciliara, pe raza municipiului Targoviste, la locuinta unei persoane banuite ca ar fi comercializat catre publicul larg articole pirotehnice, destinate a fi utilizate de catre pirotehnicieni.In urma…

- Polițiștii de la arme, explozivi și substanțe periculoase au indisponibilizat 3.372 de obiecte pirotehnice de tipul petarde și baterii de artificii din categoriile de pericol P1, F2 și F3, toate interzise pentru deținere și comercializare catre publicul larg, in Romania. Polițiștii de la arme, explozivi…

- Politistii din cadrul Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase si Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase Prahova au prins in flagrant doua persoane care se pregateau sa incarce marfa periculoasa pentru a fi trimisa la vanzare in Prahova.

- Un tâna de 22 de ani din Suceava încerca sa vânda petarde și artificii ilegal în Cluj-Napoca. Polițiștii clujeni i-au confiscat 350 kg de articole pirotehnice, în cadrul acțiunii „Foc de artificii”.…