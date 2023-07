Jumătate de ţară, sub COD PORTOCALIU de vijelii, grindină şi averse torenţiale Mai mult de jumatate de tara se afla sub cod portocaliu de vijelii, grindina si averse torentiale, pana simbata dimineata. Codul portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata este valabil in intervalul 21 iulie, ora 18:00 – 22 iulie, ora 06:00. ”In intervalul mentionat in Banat, Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei si Olteniei, precum si in nord-vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prin intensificari ale vantului (rafale de 70…90 km/h si izolat de peste 100 km/h), vijelii puternice, grindina de medii si posibil… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

