Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit prognozei elaborate de Administratia Nationala de Meteorologie, in prima parte a zilei, se vor semnala ploaie si lapovita care local va favoriza depunerea de polei. Conform meteorologilor ANM, este afectata zona joasa a județului Cluj. Avertismentul este valabil joi dimineața,…

- Peste trei sferturi din tara se va afla sub avertizare Cod galben de intensificari ale vantului, ninsori si viscol pana joi dimineata, reiese din prognoza publicata de Administratia Nationala de Meteorologie...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologiba, valabila pentru mai multe județe din Romania. Astfel, pana luni seara, jumatate din țara se afla sub cod galben de ninsori și de vant puternic.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, mai multe avertizari cod galben de fenomene periculoase pentru mai multe judete din Romania. The post Alerta de vreme severa emisa de ANM. Cod galben in 11 judete, inclusiv in Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineața, atenționari cod portocaliu de vant in județele Hunedoara și Caraș-Severin, alte doua județe din sudul țarii fiind sub cod galben.Potrivit ANM, codul portocaliu de vant emis pentru județele Hunedoara și Caraș-Severin este…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de ninsori si viscol, valabila pana luni dimineata, in zone montane, la peste 1.700 de metri altitudine, respectiv o atentionare cod galben de intensificari ale vantului ce vizeaza judete din zona Moldovei, incepand de duminica…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe atenționari de tip nowcasting, pentru diverse județe din Romania. Astfel, cei care au pornit la drum sunt indemnați sa fie atenți la condițiile de ceața instalate pana la ora 10.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori si viscol, valabila la nivelul intregii tari de vineri pana duminica. 17 judete ale tarii vor intra sub avertizare cod galben de ninsori puternice si viscol, informeaza Digi24.ro.