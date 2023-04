Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila pana la orele serii, in peste jumatate din tara, inclusiv in Bucuresti. Astfel, in intervalul orar 12:00 – 23:00, in Banat, Crisana, Maramures, Oltenia, cea mai mare…

- Oltenia se afla sub un cod galben de ploi și vijelii, incepand de vineri de la ora 12.00, pana la ora 23.00. ANM spune ca in acest interval este valabila o avertizare cod galben. Jumatate de țara va avea parte de instabilitate atmosferica temporar accentuata și intensificari ale vantului. Unde sunt…

- Jumatate de tara se va afla sub cod galben de vijelii si ploi incepand de, vineri de la pranz, iar in Carpatii Meridionali si de Curbura, la altitudini mari, vor fi rafale de peste 90 – 100 km/h. Conform ANM, de vineri de la ora 12.00, pana la ora 23.00, este valabila o avertizare cod galben de instabilitate…

- Meteorologii ANM au emis mai multe avertizari Cod roșu, portocaliu și galben de vijelii și viscol. Aproape toata țara este vizata de avertizarile meteo. Avertizarea meteo Cod roșu de vijelii este valabila in intervalul 28 martie, ora 02:00 – 28 martie, ora 14:00. La altitudini de peste 1800 m in Carpații…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe atentionari de vreme rea pentru urmatoarele zile. In intervalul 27 martie, ora 6.00 – 29 martie, ora 21.00, vremea se va raci accentuat (ingheț la sol și bruma) si vor fi intensificari ale vantului si precipitații moderate cantitativ. In intervalul…

- ANM a emis, sambata, 25 februarie, doua avertizari cod galben de ninsori insemnate cantitativ. Una este valabila pana astazi, 26 februarie, ora 18.00, și viseaza zona de munte, iar cealalta este valabila pana luni, ora 15.00, și vizeaza mai bine de jumatate din țara. Avertizarea de cod galben de ninsori…

- Meteorologii au emis noi avertizari de viscol și ninsoare valabile sambata și duminica in cea mai mare parte a țarii. Este vorba despre trei coduri galbene și doua coduri portocalii. Prima atenționare de tipul cod galben este valabila de sambata, la ora 11.00, pana duminica, la ora 20.00. Potrivit avertizarii,…

- Astazi valorile termice se vor situa peste cele normale in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi mai mult noros in regiunile intracarpatice, in Maramures si Transilvania va ninge, iar in Banat si Crisana vor fi precipitatii mixte sub forma lapovita, mazariche si trecator ninsoare. Vantul va avea intensificari…