JUMĂTATE de țară este amenințată de furtuni! Fenomenele periculoase anunțate Potrivit meteorologilor, fenomenele periculoase se vor inregistra, pana luni seara la ora 23.00, scrie News.ro. ”Pe parcursul zilei de luni, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in cea mai mare parte a Transilvaniei si local in Oltenia, Maramures si zona de munte. Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului si conditii de grindina”, anunta metorologii. Potrivit acestora, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20…25 l/mp si izolat 40…50 l/mp. Fenomene… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat, luni, avertizarea cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina si au redus numarul judetelor unde vor aparea fenomene periculoase. Astfel, pana luni seara la ora 23.00, vor fi furtuni in 23 de judete, fiind asteptate cantitati de precipitatii care pot ajunge pana la…

- Meteorologii au actualizat ultima informare meteo și anunța ca ploile și furtunile continua pâna luni seara, dar numarul județelor aflate sub cod galben a fost redus. Potrivit ANM, numarul județelor aflate sub codul galben de furtuni puternice a fost redus de la 25 la 23. Luni vor fi…

- Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata în Banat, Crisana, Maramures, Transilvania si local în Oltenia si în zona de munte. Va ploua puternic, vor fi frecvente descarcari electrice, intensificari ale vântului cu aspect de vijelie si izolat…

- De duminica, ora 14.00, pana luni, la ora 23.00 INMH a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata - cu ploi abundente, descarcari electrice si grindina - valabila pentru 25 de judete. Avertizarea va intra in vigoare duminica, la ora 14.00, si va fi valabila pana luni, la ora…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata – cu ploi abundente, descarcari electrice si grindina – valabila pentru 25 de judete. Avertizarea va intra in vigoare duminica, la ora 14.00, si va fi valabila pana luni, la ora 23.00. Sunt asteptate…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, de joi, de la ora 23.00 si pana sambata la ora 21.00, in Moldova, in sudul si estul Transilvaniei, local in Dobrogea si Muntenia, precum si in zonele de munte, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica accentuata, cu averse care vor avea…

- Hidrologii au emis cod portocaliu de inundații in vestul și sud-vestul țarii valabil pana joi noaptea la ora 24.00. De asemenea, a fost emis un cod galben pentru raurile din alte 27 de județe. Potrivit Institutului Național de Hidrologie (INHGA) codul portocaliu va intra in vigoare miercuri seara…

- Steaua a pierdut contestația impotriva Rapidului. Comisia de Disciplina a AMFB a respins memoriul depus de juristul CSA Steaua, Florin Talpan, prin care gruparea ros-albastra sustinea ca Ionuț Voicu, Vasile Maftei, Daniel Niculae, Marian Vlada și Petre Goge nu aveau drept de joc pentru Academia Rapid.…