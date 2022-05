Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit care este marea lui pasiune: pascutul oilor. Omul de afaceri spune ca in fiecare zi merge cu oile la pascut și susține ca acest obicei ii provoaca o bucurie mai mare decat atunci cand caștiga bani. Gigi Becali, declarație inedita: „Stau zilnic 30 de minute și…

- Jumatate de milion de ucraineni au fost deportati in regiuni sarace ale Rusiei, potrivit reprezentantului permanent al Ucrainei la ONU, Sergiy Kyslytsya, citat de Kyiv Independent. Peste 500.000 de ucraineni au fost „transferati fortat" in Rusia. Dintre acestia 120.000 sunt copii, preciza marti oficialul…

- In Statele Unite, maștile nu vor mai fi obligatorii in avioane și in transportul public. Un judecator din Florida a anulat masura impusa de administrația Joe Biden. Instanța considera ca autoritațile federale și-au depașit atribuțiile cand au decis asta, potrivit Reuters . Masura care prevede obligația…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca masura prin care cei care vor continua sa investeasca peste un milion de euro in economie sa beneficieze de sprijinul statului va intra in vigoare la 1 mai, aratand ca aceasta prevedere face parte din pachetul de masuri anuntate de coalitia de guvernare. …

- Reabilitarea parcului din jurul Balții Lamaița a fost un proiect care a nascut multe scandaluri. Deși a costat aproximativ 560.000 de euro și nici nu s-au implinit bine șase ani de la inaugurarea lui, peisajul este unul specific unei mlaștini, ne informeaza un cititor Tion.

- Pompierii si salvatorii sunt in alerta din cauza incendiilor de vegetatie. Acestea se extind rapid, iar pagubele provocate cresc. Recent au ars un depozit si cateva tractoare ale unui agricultor din raionul Cahul.

- Aproape o jumatate de milion de ucrainieni au intrat in Romania, de la declanșarea razboiului. Ce facilitați au refugiații Peste 15.000 de cetațeni ucraineni au intrat miercuri in Romania, ceea ce face ca numarul total al celor care au trecut frontiera in țara noastra de la declanșarea razboiului sa…

- Autoritatile de frontiera ungare au informat Politia de Frontiera Romana, prin Punctul de Contact Artand, ca, incepand cu data de 11.03.2022 ora 23.00 (ora Romaniei) pana in data de 15.03.2022 ora 23.00 (ora Romaniei) pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu…