Un bulgar a vrut sa intre in țara cu o mica comoara estimata pe piața neagra la aproximativ 100.000 de lei. Este vorba de o jumatate de kilogram de aur și 10.000 de țigari capturate la Giurgiu. Marfa de contrabanda descoperita la granița cu Bulgaria urma sa ajunga in vestul Europei. Trusa de scule a mașinii bulgarului in varsta de 44 de ani, dar și bagajele acestuia au fost locurile in care polițiștii de frontiera giurgiuveni au descoperit 557 de grame de aur și 500 de pachete de țigari. Ghinionul bulgarului a fost acela ca echipa de control l-a selecționat la intamplare pentru a fi supus unui…