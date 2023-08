Jumătate de București NU are apă caldă. Ce spune primarul Capitalei Primarul Capitalei Nicusor Dan a declarat ca, in prezent aproximativ 50% din Bucuresti are apa calda, iar interventiile facute in aceasta vara care au dus la sistarea apei calde in unele zone ale orasului au fost efectuate acum, in anticiparea unor probleme care ar putea aparea iarna aceasta. El a mai explicat ca au fost efectuate aceste reparatii acum la un asa-numit camin, locul unde se produce transferul apei calde de pe o retea pe alta care avea o vechimbe de 55 de ani si nu fusesera facute deloc interventii pana acum. Edilul general a mai explicat ca intr-un an sau doi Bucurestiul va fi in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

