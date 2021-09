Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Delta a SARS COV2 devine dominanta in Romania. Institutul National de Sanatate Publica a publicat raportul saptamanal care confirma intrunirea criteriilor de transmitere comunitara sustinuta a acestei variante, considerata de doua ori mai contagioasa decat cele initiale. Pana acum 807 cazuri…

- Peste 14.000 de romani au fost vaccinați in ultimele 24 de ore, cei mai mulți, peste 9.300, cu prima doza, a anunțat miercuri CNCAV. Astfel, din cei 14.078 de romani vaccinați in ultimele 24 de ore, 9.335 au primit prima doza, iar 4.723 pe cea de-a doua. De la inceputul campaniei, in…

- Specialiștii in epidemiologie se arata convinși ca tulpina Delta, depistata oficial in Romania și Ucraina, este prezența și in Republica Moldova. Potrivit specialiștilor, evoluțiile aticipe ale bolii și numarul tot mai mare de pacienți infectați demonstreaza ca noile mutații ale virusului au ajuns…

- Livia Dragnea a vorbit, din fața casei sale, dupa ce a fost eliberat condiționat din penitenciarul Rahove, la mai bine de doi ani de la condamnare. "Normal ca nu vreau sa plec ca prostul din aceasta viața. Dar, dumneavoastra, presa, ce ați pazit, in acesști doi ani? Cand se va trezi…

- Linia de sprijin Telefonul Varstnicului, serviciu social gratuit si confidential dedicat seniorilor din Romania, a inregistrat in primele sase luni ale anului 7.549 de convorbiri telefonice, informeaza marti Fundatia Regala Margareta a Romaniei. Conform sursei citate, in perioada ianuarie - iunie, 1.331…

OFICIAL| 46 de cazuri noi și 5 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 92 de oameni internați la ATI Pana astazi, 27 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.630 de cazuri de persoane…

- "ROMANIA NORMALA", OFICIAL, Guvernul Cițu NU mai CREȘTE alocațiile copiilor, astazi,24 iunie 2021, Guvernul a adoptat o Ordonanța de urgența prin care amana creșterea alocațiilor pentru copii pana la 1 ianuarie 2022 The post “ROMANIA NORMALA”:OFICIAL, Guvernul Cițu NU mai CREȘTE alocațiile copiilor…

- Alerta in stațiunea Baile Tușnad! Localnicii sunt terorizați de urșii infometați care coboara in oraș in cautare de mancare. Jandarmii harghiteni au fost solicitati sa intervina in noaptea de miercuri spre joi pentru indepartarea unor ursi. Un animal a fost vazut intrand intr-o pensiune din Baile Tusnad,…