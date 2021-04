Stiri pe aceeasi tema

- La Vama Nadlac se sta cate 3 ore la intrarea in țara, zilele acestea, cand mii de romani se intorc in țara, pentru sarbatorile de Florii și de Paște. Poliția de Frontiera a mai deschis cinci artere, dar tot nu face fața traficului. Mii de romani stau la cozi interminabile, zilele acestea, in Vama Nadlac…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, intenționeaza elaborarea unei ordonanțe de urgența prin care angajarile temporare ale muncitorilor romani in strainatate, sa se realizeze prin agentii specializate de plasare a forței de munca. „Evident ca acum se creeaza si fluxul invers, pentru ca urmeaza perioada…

- Spre finalul saptamânii este posibila o scadere a temperaturii, dar dupa 26 aprilie sunt prognozate medii ale temperaturilor de 18-20 grade Celsius. Temperatura minima nu va mai coborâ sun 3 grade pâna pe 26 aprilie, iar ulterior sunt prognozate…

- Pachetele se vand cu rapiditate, iar multe dintre unitațile de cazare deja nu mai au sejururi disponibile. Pentru a atrage clienții, managerii de pe litoral pun la dispoziție transport la biserica in noaptea de Inviere, mese tradiționale și vizite la diferite obiective turistice.

- Unitațile de Primiri Urgențe nu mai fac fața numarului mare de pacienți care stau și 20 ore pana cand ajung sa fie consultați de un medic. E criza și de medici, nu doar de paturi libere.

- Imagini virale din Miercurea Ciuc. Credincioșii au stat aliniați la distanța unii de ceilalți și au așteptat ca bucatele preparare de Paște sa fie binecuvantate. Sute de credincioși catolici au pastrat distanța la ceremonia de sfințire a bucatelor de Paște. La evenimentul religios, credincioșii au stat…

- Elvira Deatcu i-a surprins pe fani. Actrița uraște lucrul prin care trec romani o data pe an. Mulți dintre oameni nu ințeleg nemulțumirea vedetei pentru ca aceștia chiar așteapta cu nerabdare momentul in cauza. Despre ce este vorba? Elvira Deatcu, marturii neașteptate despre viața sa Frumoasa actrița…

- De mai bine de un an de zile majoritatea angajaților au lucrat de acasa, acolo unde s-a putut acest lucru. Conform legislației in vigoare, Codul muncii 2021, telemunca este reglementata. Sistemul telemunca implica și responsabilitați, atat din partea angajatului, cat și a angajatorului, mai ales in…