- Selectionerul Germaniei, Julian Nagelsmann, s-a declarat multumit de evolutiile echipei sale la EURO 2024 din faza grupelor. El a precizat ca naționala Germaniei este bine pregatita pentru optimi, unde o va intalni pe Danemarca, datorita meciurilor desfașurate in faza grupelor, relateaza AFP, preluata…

- Selecționerul Germaniei, Julian Nagelsmann (36 de ani), s-a aratat foarte mulțumit de evoluția jucatorilor sai, dupa ce „Tancurile” au zdrobit Scoția, scor 5-1, in debutul Campionatului European din 2024. Nagelsmann și-a laudat elevii, in primul rand, pentru ca au aratat atitudine, au fost dornici sa…

- Selecționerul Germaniei, Julian Nagelsmann, a prelungit cu Federația (DFB) pana-n 2026, insa contractul sau se reziliaza automat daca naționala nu trece de grupe la Euro 2024. Și nici nu incaseaza vreo despagubire. Au apus demult vremurile in care era de la sine ințeles ca Germania va merge departe…

- Rata șomajului in randul persoanelor sub 25 de ani a atins 25% in 2013 și peste 50% in Spania și Grecia. Tinerii au fost printre cei mai afectați de criza financiara și economica din 2008. Aceste cifre au scazut pana la un minim istoric de 14% in 2019, dar pandemia coronavirus a impins din nou șomajul…

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza, prin Misiunile Diplomatice și Oficiile Consulare ale Romaniei in strainatate, 915 secții de votare in strainatate la alegerile europarlamentare din 9 iunie. ele mai multe vor fi in Italia, Spania, Marea Britanie și Germania.

- Comisia Europeana a inițiat luni o procedura oficiala impotriva TikTok in temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA) dupa lansarea controversatului proiect TikTok Lite in Franța și Spania, potrivit unui comunicat al instituției. Comisia a anunțat compania chineza ca va suspenda programul…