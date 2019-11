Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat, Nils Melzer si-a exprimat 'ingrijorarea fata de deteriorarea continua a sanatatii lui Julian Assange dupa arestarea si incarcerarea sa la inceputul acestui an', insistand ca 'viata sa este de acum in pericol'. 'Daca Regatul Unit nu schimba in mod urgent cursul si nu ii amelioreaza…

- Cezara Crisnic, profesoara din Cudalbi despre care Libertatea a scris ca ii obliga pe parinți sa-și dea copiii la meditații cu ea contra cost, dupa cum ne-au relatat chiar aceștia, a trimis un drept la replica semnat impreuna cu soțul acesteia, Mircea Crisnic, care ocupa funcția de director in aceeași…

- Secția pentru procurori a CSM a transmis, marți, ca acuzațiile președintelui CSM Lia Savonea sunt „neprobate și nefondate la adresa unora din membrii Secției pentru procurori”.Reacția vine dupa acuzațiile Liei Savonea in urma constatarii faptului ca nu a existat cvorum pentru ședința de marți, potrivit…

- Nissan Motor si fostul sau director general Carlos Ghosn au incheiat un acord cu Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) pentru inchiderea unei investigatii referitoare la declaratii financiare false legate de compensatiile incasate de Ghosn, transmite Reuters.

- Procurorul general din Praga a suspendat cercetarile intr-un dosar penal impotriva premierului Andrej Babis, a unor membri ai familiei sale si altor cateva persoane, a indicat biroul procurorului vineri, potrivit Reuters. Ancheta privind acuzatiile de frauda legate de fondurile europene a reprezentat…

- Doi noi martori au fost audiati de justitia sedeza in dosarul lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, urmarit cu privire la un presupus viol comis in Suedia in 2010, a anuntat luni parchetul, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Pe timpul verii, sapte martori au fost interogati in cadrul anchetei…

- Un barbat care a condus baut si fara permis si concubina acestuia au fost prinsi in flagrant in timp ce incercau sa mituiasca doi agenti de politie cu 200 de euro, produse alimentare si cosmetice, pentru ca politistii sa nu-i intocmeasca barbatului dosar penal. Potrivit Directiei Generale Anticoruptie…