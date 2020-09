Stiri pe aceeasi tema

- Australianul, in varsta de 49 de ani, prezinta un risc de sinucidere "foarte ridicat", in cazul in care ar fi extradat in Statele Unite, care vor sa-l judece cu privire la faptul ca a difuzat sute de mii de documente confidentiale, a declarat psihiatrul Michael Kopelman in fata Curtii penale Old Bailey,…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, nu a reusit sa obtina inca o amanare a audierilor privind cererea de extradare in SUA, care au fost reluate luni la un tribunal din Londra, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Proaspat barbierit, imbracat in costum, Assange a refuzat oficial sa fie…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, nu a reusit sa obtina inca o amanare a audierilor privind cererea de extradare in SUA, care au fost reluate luni la un tribunal din Londra, relateaza Reuters. Proaspat barbierit, imbracat in costum, Assange a refuzat oficial sa fie extradat. I-a fost prezentat un…

- Australianul acuzat ca a ucis 51 de persoane, in martie 2019, in doua moschei din Christchurch, in Noua Zeelanda, a fost condamnat joi la inchisoare pe viata, fara drept la eliberare conditionata, anunta BBC.

- Brenton Tarrant, in varsta de 29 de ani, este primul om din istoria tarii care primeste o astfel de pedeapsa. El a recunoscut uciderea celor 51 de oameni, ca a incercat sa asasineze alti 40 si o acuzatie de terorism. Judecatorul a caracterizat actele sale drept „inumane", adaugand ca barbatul „nu a…

- Creatoarea si femeia de afaceri a protestat in fata Old Bailey din Londra. Dame Vivienne a afirmat ca vrea sa-l scoata pe Julian Assange "din colivie". Assange se afla in prezent in inchisoarea de maxima securitate Belmarsh din sud-estul Londrei. Protestul, la care au participat in jur de 20 de persoane,…

- O mama celibatara in varsta de 37 de ani a fost condamnata vineri de tribunalul londonez Old Bailey la inchisoare pe viata pentru planuirea unui atac sinucigas cu bomba contra catedralei Saint Paul din Londra, transmit Reuters, AFP si dpa. Femeia va trebui sa stea cel putin 14 ani in spatele gratiilor.Safiyya…