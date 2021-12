Stiri pe aceeasi tema

- Stella Moris, mama celor doi baieti ai lui Julian Assange, susține ca accidentul vascular a survenit pe data de 27 octombrie, prima zi de examinare a recursului Statelor Unite impotriva refuzului extradarii fondatorului Wikileaks, pe care Washingtonul vrea sa-l judece pentru o scurgere masiva de documente,…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a suferit un accident vascular cerebral minor in inchisoare la sfarsitul lunii octombrie, in plina batalie judiciara impotriva extradarii sale din Regatul Unit in SUA, a declarat logodnica sa Stella Moris, relateaza AFP. Stella Moris, mama a doi baieti pe care ii…

- In 4 ianuarie, un judecator de district londonez decisese ca Assange, in varsta de 50 de ani, nu trebuie extradat in SUA, deoarece exista riscul sa se sinucida in inchisoare. Sentinta a fost atacata cu apel de catre Statele Unite.Judecatorul Timothy Holroyde, care a dat verdictul in apel, a afirmat…

- Inalta Curte din Londra a dat vineri castig de cauza Statelor Unite in apelul pentru extradarea lui Julian Assange, fondatorul Wikileaks, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. In 4 ianuarie, un judecator de district londonez decisese ca Assange, in varsta de 50 de ani, nu trebuie extradat in SUA,…

- ”Va trebui sa lucram la el (acord)”, a declarat Biden, la Casa Alba, raspunzand unei intrebari despre acordul comercial pe care britanicii vor sa-l incheie cu ardoare. ”Discutii continua pe aceasta tema”, a adaugat seful statului american. Joe Biden a avertizat ca ”nu vrea deloc” sa vada ”o schimbare…

- Acuzata de Franța ca ”a înjunghiat-o pe la spate” torpilându-le „contractul secolului” cu submarinele destinate Australiei, Statele Unite ale Americii au încercat joi sa evite o criza deschisa cu Parisul, fara sa reușeasca sa-i linișteasca furie, scrie AFP.„Franța…

- Autoritațile franceze au anulat o seara de gala programata vineri la Washington, a confirmat joi pentru AFP un oficial sub condiția anonimatului, dupa încalcarea „contractului secolului” de furnizare a submarinelor franceze catre Australia, ceea ce a generat o criza transatlantica.…

- ​Franța a negat joi ca a fost avertizata înainte de Statele Unite cu privire la o noua alianța între Washington, Canberra și Londra, care a facut ca Australia sa renunțe la contractul cu Franța și sî achiziționeze submarine cu propulsie nucleara folosind tehnologia americana, scrie…