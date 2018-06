Stiri pe aceeasi tema

- Julia Roberts intr-o forma de excepție la frumoasa varsta de 50 de ani. Fara pic de machiaj, superstarul și-a urcat prima fotografie pe contul sau oficial de Instagram. Fanii s-au bucurat și au rasplatit-o cu un val de aprecieri.

- Eleonora Dobrinina este o moldoveanca in varsta de 37 de ani, care face senzatie in mediul online si nu doar, avand un corp care a transformat-o dintr-o simpla culturista, in femeia cu trupul de fier.

- Fundatia premiului Genesis a anuntat vineri anularea ceremoniei, citandu-l pe reprezentantul actritei americano-israeliene potrivit caruia aceasta nu va veni in Israel din cauza unor evenimente recente "extrem de penibile" legate de acest stat, care ar impiedica-o "sa participe cu constiinta impacata"…

- Medicii infectionisti au remarcat ca epidemia de rujeola s-a mutat din vestul tarii, in est. Spitalul de referinta in domeniul bolilor infectioase din Moldova a organizat un pavilion pentru copiii bolnavi de rujeola.

- Compania multinaționala care produce automobile, camioane, autobuze și roboți a trimis o noua notificare pentru o rechemare de amploare pentru Romania. Este vorba despre mai bine de 28.000 de autovehicule care sunt pe șoselele din tara.

- Anne Hathaway a fost de multe ori ținta criticilor la adresa corpului ei. Obișnuita cu un astfel de raspuns din partea oamenilor, actrița a anunțat, preventiv, pe contul de Instagram ca este necesar sa se ingrașe pentru noul rol in care va juca. Pentru a evita comentariile rautacioase, Anne Hathaway…

- Simona Halep se pregatește pentru Fed Cup alaturi de Irina Begu. Cele doua jucatoare și-au facut și o poza impreuna, dupa ședința de pregatire.Simona Halep (26 de ani, numarul 1 WTA), Sorana Cirstea (28 de ani, locul 34 WTA), Irina Camelia Begu (27 de ani, locul 38 WTA) și Mihaela Buzarnescu…