Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal (37 de ani, 276 ATP) și Alexander Zverev (27 de ani, 4 ATP) se intalnesc ACUM in ceea ce poate fi ultimul meci al ibericului la Roland Garros, turneu pe care l-a caștigat de 14 ori. Meciul nu are loc in fazele finale ale competiției, ci in turul 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Rafael Nadal (37 de ani, 276 ATP) și Alexander Zverev (27 de ani, 4 ATP) se intalnesc ACUM in ceea ce poate fi ultimul meci al ibericului la Roland Garros, turneu pe care l-a caștigat de 14 ori. Meciul nu are loc in fazele finale ale competiției, ci in turul 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Jaqueline Cristian (69 WTA, 25 de ani) e prima reprezentanta a Romaniei care joaca la Roland Garros 2024. Ea o infrunta in turul 1 pe letona Jelena Ostapenko (11 WTA, 26 de ani). Meciul va incepe in jurul orei 15:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe EuroSport. ...

- Jaqueline Cristian (69 WTA, 25 de ani) e prima reprezentata a Romaniei care joaca la Roland Garros 2024. Ea o infrunta in turul 1 pe letona Jelena Ostapenko (11 WTA, 26 de ani). Meciul va incepe in jurul orei 14:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe EuroSport. ...

- Meciul Simonei Halep de la Paris, in cadrul turneului Trophee Clarins (WTA 125), amanat ieri din cauza ploii, se va disputa miercuri, 15 mai, la ora 15:00. Romanca, acum pe locul 1149 WTA, va juca impotriva americancei McCartney Kessler, locul 123 WTA. Halep a aflat și ca nu va participa la turneul…

- Sorana Cirstea are parte de un duel de cinci stele contra liderei mondiale. In turul al treilea de la WTA Madrid (turneu de categorie 1000), Sorana o va intalni pe Iga Swiatek. Meciul dintre Cirstea și Swiatek va fi primul al zilei de sambata, 27 aprilie, de pe arena Manolo Santana (terenul central…

- Prima adversara a Simonei Halep la revenirea sa in circuit, dupa reducerea suspendarii de catre TAS, va fi spaniola Paula Badosa. Meciul va conta pentru prima runda a turneului Miami Open (WTA 1.000), care va avea loc in perioada 19-31 martie, potrivit site-ului WTA. Halep, care incepe de la zero in…

- Favorita 19 la Indian Wells, Sorana Cirstea va beneficia de un prim tur liber la competiția de categorie WTA 1000. In turul al doilea, sportiva din Romania va da peste Sloane Stephens sau Mayar Sherif.