Julia Michaels lanseaza single-ul „Jump”

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a lansat „Chef de chef”, „Ochii tai”, „Nu te las”, „Mona”, „Portofele” si „As da zile”, MCulture by Damian Draghici revine cu cel de-al saptelea single: „De ce ma minti?”. Piesa interpretata de Nora Denes este un remake al melodiei „De ce ma minti?”, lansata in anii ‘90. „Intr-o zi de octombrie…

- Celebrul artist si producator lanseaza primul single din 2018 sub egida proiectului solo, „Un gram”, ale carui versuri sunt semnate Adi Sina & Flick. O piesa ce vorbeste despre dezamagirea in dragoste, “Un gram“ este primul single extras de pe viitorul album al artistului – “18”, al carui nume este…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Draghici lanseaza cel de-al treilea episod: „Nu te las”, interpretata de Cristine Popa intr-o maniera pop dance cu influente dubstep. Piesa este produsa de Damian Draghici in studioul Share…

- La doar 15 ani, Letty Roman este o artista complexa cu o voce deosebita. Astazi lanseaza single-ul “Dor de ieri”, o balada de dragoste superba in care mulți dintre noi se vor regasi! Daca nu ai auzit inca de Letty, este o fire super vesela și prietenoasa, foarte talentata și perseveranta. Cum altfel…

- Wide Sense lanseaza “Amber”, primul single din cariera, alaturi de James Ty. “Ember”, produsa in intregime de Wide Sense, este o imbinare moderna de sunete electro, cu un bas puternic, specific deep house. Percutia dinamica si sunetul de flaut de pe refren dau single-ului un touch tropical, care, alaturi…

- “Ne traim vietile insusindu-ne ideile altora si ne propunem scopuri ce nu sunt neaparat ale noastre, fiind invatati de mici ce e si ce e . Exista insa cei care nu se multumesc cu a merge pe cai batatorite, cei care aduc o gura de aer proaspat intr-o lume din ce in ce mai uniforma si conventionala. Piesa…

- Trupa Maroon 5 premiata de trei ori la Grammy, lanseaza videoclipul oficial pentru noul single, “Wait”. Acesta este semnat de David Meyers, regizorul care a colaborat cu nume mari ca Kendrick Lamar, Katy Perry si Justin Timberlake. La finalul lunii octombrie a anului 2017, Maroon 5 a lansat single-ul…