- Proconsul lanseaza piesa „Printre Nori” cu un mesaj puternic, impreuna cu un clip muzical care transpune mesajul versurilor pe ecrane. Versurile piesei au fost scrise de membrii trupei impreuna cu Jul Baldovin, iar pentru compoziția și producția piesei, trupa a lucrat impreuna cu Robert Niculae. Vocea…

- E vineri iar MR. VIK ne ofera o noua “porție” din proiectul Friday Raggaeton, proiect realizat in colaborare cu Sprint Music. Dupa nenumarate colaborari cu Anda Adam, Alex Mica, Tamy sau Alex Vi, MR. VIK vine cu o noua surpriza muzicala, “Bye Bye”! Videoclipul a fost filmat in București, in același…

- Rico88 colaboreaza pentru a doua oara cu Killa Fonic și lanseaza „0 Cellulite”. Celor doi li se alatura și 911, care iși pune amprenta pe producția piesei. Cu un sound fresh și versuri in italiana, track-ul promite sa intre cu ușurința in playlist-urile amatorilor de trap și rap. Piesa a fost compusa…

- Membrii trupei Manifest, Syan Lion și Seladon colaboreaza din nou, dupa 22 de ani și lanseaza piesa „Manifest”, prin intermediul careia cei doi artiști iși doresc sa uneasca romanii de pretutindeni, amintindu-le cat de importanta este dragostea pentru muzica și nu numai. „Pentru cei care nu știu, Manifest…

- Little Sis Nora lanseaza piesa electro – „Rave In My Garage”, insoțita și de un videoclip animat și plin de culoare. Titlul piesei completeaza perfect ritmul crescendo al refrenului si sunetele electronice, ducandu-ne cu gandul chiar la un houseparty de pomina. Single-ul „Rave In My Garage” a fost scris…

- Renumitul artist italian de muzica dance, Gigi D’Agostino a revenit cu o noua piesa perfecta de club, pe care fanii de pretutindeni o așteptau cu nerabdare! Pentru a sarbatori sfarșitul verii, Gigi D’Agostino și-a unit forțele cu doi colegii italieni de breasla, Marnik si Luca Noise, pentru a crea noul…

- OG Eastbull revine cu doua piese noi: „Van Gogh” si „Harvard”. Pentru „Harvard”, artistul bifeaza o noua colaborare cu Nane, iar prin intermediul track-ului doreste sa demostreze influența pe care cultura urbana o are asupra a ceea ce inseamna viața de cartier și loialitatea dintre oameni. „Van Gogh”…

- Timișorenii de la Phaser au lansat single-ul “oviațașiincaosecunda”, extras de pe albumul Inceput de Univers. Piesa este insoțita de un videoclip cu aer de vacanța și cu imagini superbe filmate pe insulele Corfu și Cipru. “oviațașiincaosecunda este o poveste de dragoste cu atmosfera calda, de vara.…