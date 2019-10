Juliei Chelaru ii merge din ce in ce mai bine! Vedeta se declara multumita in ceea ce priveste atat planul sentimental, cat si cel profesional. Daca pe vremuri facea furori, cand era solista in trupele Exotic si Sexxy, cantareata se poate lauda in continuare cu o lista lunga de admiratori. Se pare ca frumusetea a mostenit-o de la superba sa mama, alaturi de care a intors capetele barbatilor, aflandu-se intr-o vacanta. Oamenii au crezut ca cele doua sunt surori.